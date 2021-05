Herzogin Kate: Ihr geheimer Plan gegen Meghan geht endlich auf

Der Mann, der hinter den Kulissen die Strippen zieht, heißt David Watkins. Der 27-Jährige ist Kates neuer Social-Media-Manager und arbeitete früher als Marketing-Experte für Firmen wie Burberry und Apple. Und noch viel entscheidender: Er war auch der kreative Kopf hinter Meghans Öffentlichkeitsarbeit. Als sie noch im Dienst der Krone stand, kümmerte der gebürtige Ire sich höchst erfolgreich um die Social-Media-Accounts der Sussexes, die auf ihrem mittlerweile stillgelegten Kanal sagenhafte 11,3 Millionen Follower vorweisen konnten. Damals inszenierte David die Ex-Royals, ganz ähnlich wie jetzt William und Kate, mit Schwerpunkt auf Charity, garniert mit sympathischen Highlights wie Harry beim Schäkern mit Sänger Ed Sheeran oder Meghan beim Kinder-Knuddeln. Doch das ist inzwischen Geschichte.

Meghan und Harry lenken ihr Leben nun selbst – doch einen Gefallen tun sie sich damit nicht. Die palastflüchtige Herzogin machte ihrem Spitznamen "Protz-Prinzessin" gerade wieder alle Ehre, weil sie es offenbar für angebracht hielt, bei ihrem jüngsten Charity-Auftritt – einem gerade mal einminütigen Aufruf zum Impfen gegen Corona – sich mit Geschmeide im Wert von circa 30.000 Euro zu schmücken. Und auch Harry lernt nicht aus seinen Fehlern: Nachdem er schon bei Oprah Winfrey über das zerrüttete Verhältnis zu Prinz Charles klagte, legte er jetzt noch einmal in einem Podcast-Interview nach: Er verstehe nicht, warum sein Vater ihn nicht vor einem Leben in der Öffentlichkeit geschützt hätte, nach all dem, was seiner Mutter Diana († 36) widerfahren ist. Ein Verhalten, das sich Harry so erklärt: "Er hat mich so behandelt, wie er behandelt wurde", resümiert er und wirft damit indirekt auch seinen Großeltern, der Queen und Prinz Philip († 99) falsche Erziehungsmethoden vor. Er selbst wolle es bei seinen Kindern aber viel besser machen und den Kreislauf von „Schmerz und Leiden“ durchbrechen.

Gehören solche Anschuldigungen wirklich in eine Talkshow? Oder nicht eher in ein Vater-Sohn-Gespräch unter vier Augen? Diese Fragen müssen erlaubt sein. Genauso wie diese: Harry sagt, er hätte schon viel früher, mit Anfang 20 geplant, als Royal zurückzutreten. Nur warum tat er das nicht, wenn alles so unerträglich war? Das Dauer-Gejammer der Sussexes nervt die Briten, so viel ist sicher. Aus Mitgefühl ist Unverständnis geworden.

Zum Glück ist da noch Kate, die ihren Landsleuten vermittelt, dass es so schlimm nicht sein kann, ein royales Familienmitglied zu sein. Und das tut sie sehr diskret, so, wie man es von ihr gewohnt ist. Der Plan geht auf …