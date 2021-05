Prinz Harry: Jetzt verliert er alles

Erst kürzlich plauderte Prinz Harry ganz unverblümt in einem Podcast mit Dax Shepard darüber, wie viele Fehler in seiner Erziehung durch seinen Vater Prinz Charles gemacht wurden. Auch die Queen und Prinz Philip wurden dabei thematisiert und durch Harry nicht unbedingt ins beste Licht gerückt! Für den Palast und alle Royalisten ein absoluter Affront. Während es nämlich nach der Beerdigung von Prinz Philip noch so schien, dass sich Harry seiner Familie wieder annähern würde, hat er seiner royalen Verwandtschaft mit seinen Aussagen nun den finalen Dolchstoß verpasst. Für viele Grund genug, um Harry deshalb auch seinen königlichen Titel zu entziehen!