Herzogin Kate: Jaa, der Palast verkündet die Jubel-News!

Das die Queen und die schöne Frau von Prinz William ein super Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. So wurde auch in der Vergangenheit bei gemeinsamen Auftritten immer wieder deutlich, wie nah sich die beiden Frauen stehen. Auch die jüngste Nachricht von Queen Elizabeth bestätigt nun erneut ihre Zuneigung gegenüber Herzogin Kate. So gab Kate bereits im Mai bekannt, dass sie mit der britischen National Portrait Gallery ein Fotoprojekt namens "Hold Still" starten werde, um eine "einzigartige und höchst persönliche Dokumentation" des Lebens während der Corona-Pandemie zu erschaffen. Am 14.09. war der erste Tag der Ausstellung und die Queen ließ es sich nicht nehmen, ihre Bewunderung dafür gegenüber Kate öffentlich auszusprechen...