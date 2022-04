Herzogin Kate: Jetzt tritt die Queen an sie ihr größtes Erbe an

Denn um ihren Frieden zu finden, will Elizabeth ihr Vermächtnis in Sicherheit wissen. Jetzt zu sehen, wie eine andere Power-Frau sich dafür mit Herzblut einsetzt und ihr Wissen auch an die jüngste Generation weitergibt, macht sie stolz.

Vor allem die kleine Charlotte ist sehr am Geschehen im Palast interessiert. Ihre Zeit verbringt sie am liebsten mit der Mama und ihrer Großmutter. Elizabeth liebt es, in Charlottes strahlende Kinderaugen zu blicken und sie so glücklich an Kates Seite zu sehen.

Und Catherines rührendes Versprechen hat der Königin Zuversicht für die Zukunft gegeben und Kraft, um alles für den Thronwechsel vorzubereiten.

Und auch die Herzogin selbst ist froh, dass sie das Vertrauen der mächtigsten Frau des Landes gewonnen hat und mittlerweile sogar als ihre engste Vertraute gilt.