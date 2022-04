Daniela Katzenberger: Die Maske fällt! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Jetzt platzt es aus Daniela heraus

Immer wieder werden Jenny und Iris als "Schwester von Daniela Katzenberger" oder "Mutter von Daniela Katzenberger bezeichnet. Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, warum Danielas Familie sich so sehr über diese Bezeichnungen aufregt "Ich glaube, es geht eher darum, dass die keinen Bock haben, nur darauf reduziert zu werden", erklärt Dani.

Doch die Kritik kann sie nur bedingt verstehen, denn immerhin profitiert ihre Familie ja auch von ihrem Ruhm. "Ich verstehe den Punkt schon irgendwie. Aber ganz ehrlich, ist ja jetzt nicht so, als ob meine Familie nix davon hätte. Fettes Sorry, aber ist ja so", poltert sie. Auweia! Was Jenny und Iris wohl dazu sagen...?