Herzogin Kate: Jubel-News! Es wurde offiziell bestätigt!

Darauf haben alle royalen Fans schon so sehnsüchtig gewartet! Erst im Sommer überraschte Herzogin Kate die Öffentlichkeit mit der Nachricht, dass sie sich in die Baby-Pause verabschiedet. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Wie schön! In den vergangenen Monaten mussten alle -Fans eine Menge Geduld beweisen. Die schöne Frau von Prinz William verabschiedete sich nämlich in ihre wohlverdiente Baby-Pause und gönnte sich nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis, eine ausgedehnte Auszeit - bis jetzt!

Herzogin Kate nimmt ersten offiziellen Termin wahr

Wie nun durch den Kensington Palast verkündet wird, gilt die Baby-Pause von Herzogin Kate offiziell für beendet. Die wird somit wieder bei öffentlichen Terminen mit zu sehen sein und ihren royalen Verpflichtungen damit nachkommen. Doch damit nicht genug. Wie es ebenfalls heißt, steht auch schon der erste Termin der Herzogin fest- welch tolle Neuigkeit für ihre Anhänger!

Herzogin Kate: Dort wird ihr erster Termin stattfinden

Wie es durch den Palast weiter heißt, wird Kate am 02. Oktober wieder erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen sein. So verkündet der Palast via "Twitter": "Die Herzogin von Cambridge wird die Sayers Croft Trust Forest School und Wildlife Garden im Paddington Recreation Ground Park am Dienstag, den 2. Oktober, besuchen." Wie wundervoll!