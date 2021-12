Herzogin Kate: Sensationsmeldung! Sie holt Harry zurück in den Schoß der Familie!

Es ist nun schon rund eineinhalb Jahre her, dass Harry seiner Frau Meghan (40) zuliebe ins knapp 9000 Kilometer von London entfernte Los Angeles gezogen ist. Seitdem gab es immer wieder Ärger mit der ehemaligen Suits-Schauspielerin. Dadurch kühlte auch das einst so innige Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie ab. Seinen Lieblingsneffen hat er bereits Monate nicht mehr gesehen.

Für den kleinen Prinzen und auch seine Mama Kate ein Stich ins Herz! Denn sie weiß, wie sehr der Rotschopf an seiner Familie, seiner Nichte Charlotte (6), den Neffen George und Luis (3), Bruder William (39) und Oma Elizabeth (95) hängt. Als die Königin aufgrund eines Schwächeanfalls ihre Irland-Reise vor einigen Wochen absagen und sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, ging es Harry schlechter denn je.

Also riefen Kate und ihr ältester Sohn Harry in Los Angeles an. Heimlich, nicht einmal William wusste davon. Zum einen, um Harry eine Freude zu machen – aber auch, um ihm ins Gewissen zu reden. Die beiden sagten ihm, wie sehr sich wünschen, ihn am Fest der Liebe bei sich zu haben. Und weil Kate weiß, wie zerrissen Harry ist – wegen seiner Liebe zu Meghan und ihrem Bruch mit dem Königshaus – lud Kate auch sie ein.

Von Harry fiel mit einem Mal die ganze Verbitterung ab, Freudentränen flossen. Schließlich sagte er für das große Treffen tatsächlich zu. Ein echtes Wunder! Der Versöhnung unterm Weihnachtsbaum mit der Familie steht nichts mehr im Wege. Und damit macht Harry der gesamten royalen Verwandtschaft das wohl schönste Geschenk!