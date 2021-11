Queen Elizabeth: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Große Sorge um die Queen

"Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstaucht hat, mit großem Bedauern entschieden, dass sie nicht an der heutigen Zeremonie am Kenotaph teilnehmen kann", so der Palast. Eigentlich liegt dieser Tag ihr immer so am Herzen. Doch scheinbar lässt ihre Gesundheit es derzeit nicht zu, an Terminen teilzunehmen.

"Die Absage kommt sehr überraschend. Noch am Samstag wurde alles für den Besuch der Queen in Whitehall im Londoner Regierungsviertel vorbereitet", so ein Palast-Insider gegenüber "Bild". "Dieser Termin ist der mit Abstand wichtigste Termin des Jahres für die Queen. Es muss ihr wirklich nicht gut gehen, damit sie diesen Termin so kurzfristig absagt."

Auch Piers Morgan, der besonders für seine ständige Kritik an Herzogin Meghan bekannt ist, glaubt, dass es dem royalen Oberhaupt gar nicht gut geht. "Über die Gesundheit der Queen wird uns etwas verheimlicht. Es ist eine eindeutig ernstere Situation, als der Palast uns mitteilt", schreibt er auf Twitter.

Bleibt zu hoffen, dass Elizabeth sich bald wieder erholt...