Herzogin Kate & Prinz William: Trauriger Blick hinter die Palastmauern!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Völlig unverblümt plaudert die Beauty nun darüber wie es ihr und ihrer Familie während der Corona-Krise geht.

"Es gibt Höhen und Tiefen"

Wie Herzogin Kate jetzt berichtet, kommen sie und William mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in dieser schweren Zeit auch manchmal an ihre Grenzen. So erklärt die gegenüber "BBC": "Es gibt Höhen und Tiefen, wie in vielen Familien, die sich gerade selbst isolieren." Sie ergänzt: "Auch, wenn man sie nicht ängstigen und zu sehr überfordern will, denke ich, dass es angemessen ist, dass sie es wissen. Auf eine einfache Art, auf eine altersgerechte Art." Unterkriegen lässt sich die royale Familie davon jedenfalls nicht...

Kate und William geben alles

Wie Kate und William weiter berichten, probieren sie und William ihren Kindern ihren Alltag so normal wie möglich zu gestalten. So bestätigt William: "Ja, Heimunterricht macht Spaß". Kate fügt schmunzelnd hinzu: "Sagt den Kindern nicht, dass wir es auch in den Ferien durchziehen werden. Ich fühle mich sehr gemein." Ehrliche Worte, die zeigen: Kate und William sind nach wie vor ein eingespieltes Team und meistern einfach jede Herausforderung!

