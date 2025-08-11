Prinz Harry & Prinz William: Kommt es jetzt endlich zur großen Versöhnung?
Kommt es bei Prinz William und Harry zur Versöhnung? Bei diesem Event könnten die Brüder erstmals wieder aufeinandertreffen!
Die Lage zwischen Prinz William und seinem jüngeren Bruder Harry gilt seit Jahren als äußerst angespannt.
© IMAGO / Parsons Media
Gibt es für die britische Königsfamilie endlich ein Happy End? Nachdem sich "hochrangige Mitarbeiter" von Prinz Harry (40) und König Charles II. (76) bereits im Juli zu einem Krisengespräch in London getroffen hatten, könnten nun auch Prinz Harry (40) und Prinz William (43) erstmals bei einem familiären Anlass wieder aufeinandertreffen: Die Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (47) steht bevor!
Peter verbrachte als Kind viel Zeit mit den Prinzen
Peter, der älteste Sohn von Prinzessin Anne (74), gab am 1. August seine Verlobung mit der Kinderkrankenschwester Harriet Sperling bekannt. Die königliche Familie wurde bereits vor der offiziellen Mitteilung über die freudige Nachricht informiert. Auch wenn das genaue Datum der Trauung noch nicht feststeht, sorgt die potenzielle Gästeliste schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff.
Peter wuchs nämlich gemeinsam mit seinen Cousins William und Harry auf – gegenüber "People" verriet der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) einst, dass er als Kind viel Zeit mit seinen Cousins verbracht habe. Besonders zu William pflegte er stets ein enges Verhältnis, er wurde in der Vergangenheit sogar als eine Art großer Bruder für ihn beschrieben.
Doch in den letzten Jahren haben Spannungen zwischen den Brüdern die Dynamik der königlichen Familie belastet. Das letzte Mal, dass die drei gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden, war bei der Trauerfeier für Königin Elizabeth und Prinz Philip.
Werden beide Brüder zur Hochzeit kommen?
Deshalb halten Insider es für wahrscheinlicher, dass lediglich einer der beiden Prinzen – vermutlich William – an der Hochzeit teilnehmen wird. Schon bei der Hochzeit von Hugh Grosvenor (34), dem Herzog von Westminster, im Juni 2024 war Harry abwesend, während William als Trauzeuge eine prominente Rolle übernahm.
Harry hatte wiederholt geäußert, dass er sich für eine engere Verbindung seiner Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), zum Vereinigten Königreich wünscht. "Sie werden einfach alles vermissen", so Harry gegenüber BBC. "Ich liebe mein Land. Das habe ich schon immer getan. Trotz allem, was manche Leute in diesem Land getan haben." Doch neben den familiären Spannungen stellt auch die geografische Entfernung – Harry lebt mit Ehefrau Herzogin Meghan (44) und den Kindern in den USA – eine große Hürde dar.
Während Harry in mehreren Interviews mittlerweile seine Entfremdung vom Königshaus bedauert, scheint William sich zunehmend mit der Distanz zu seinem Bruder abgefunden zu haben.
Ob die bevorstehende Hochzeit also als Chance für einen Neuanfang dienen kann oder lediglich ein weiterer Beweis der familiären Entfremdung wird, bleibt abzuwarten.