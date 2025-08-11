Prinz Harry & Prinz William: Kommt es jetzt endlich zur großen Versöhnung?

Harry hatte wiederholt geäußert, dass er sich für eine engere Verbindung seiner Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), zum Vereinigten Königreich wünscht. "Sie werden einfach alles vermissen", so Harry gegenüber BBC. "Ich liebe mein Land. Das habe ich schon immer getan. Trotz allem, was manche Leute in diesem Land getan haben." Doch neben den familiären Spannungen stellt auch die geografische Entfernung – Harry lebt mit Ehefrau Herzogin Meghan (44) und den Kindern in den USA – eine große Hürde dar.