Herzogin Kate: Sie kann nicht länger schweigen! Jetzt wendet sie sich an ihr Volk

Bei einem ihrer jüngsten Auftritte in Windsor Guildhall, dem Rathaus von Windsor, bedankten sich Kate und William jetzt persönlich bei den Freiwilligen und Mitarbeitern, die bei der Zeremonie zur Beerdigung der Queen am Montag in der St. George's Kapelle geholfen haben. Kate gibt laut "Leute heute" zu verstehen: "Es war außergewöhnlich aus Sicht der Familie, aber auch für die Öffentlichkeit. Alle sagten, als wir den Rundgang machten, wie besonders sie es fanden, ein Teil davon zu sein."

Ehrliche Worte, die bestimmt den ein oder anderen Royalisten zu Tränen rühren! Ob Kate uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!