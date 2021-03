Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Jetzt gerät der Streit außer Kontrolle

Als Herzogin Kate das Interview sah, wird sie schwer geschluckt haben. Denn Meghan stellte klar, dass ihre Schwägerin es war, die sie kurz vor ihrer Hochzeit mit Harry vor drei Jahren zum Weinen gebracht haben soll. Nicht andersherum, wie bisher immer berichtet wurde. "Es hat wirklich meine Gefühle verletzt", jammerte Meghan. Grund war angeblich die Kleiderwahl der Blumenmädchen. Und Meghan, kurz vor der Hochzeit eh schon mit den Nerven am Ende, habe dann angefangen zu heulen. Kate entschuldigte sich später, schenkte ihr Blumen. Weitere Details wollte Meghan nicht verraten, das sei nicht "fair", denn Kate sei eigentlich eine "gute Person". Doch jedem war in dem Moment klar, dass Meghan ihrer Schwägerin diesen Vorfall nicht verziehen hat. Auch Kate. Als sie Meghans Worte im Fernsehen hörte, muss sie getobt haben. Wie nachtragend und kleinlich kann eine Frau sein, die von ihr doch mit offenen Armen empfangen wurde. Denn Kate lag viel an einer harmonischen Beziehung zu der Frau in Harrys Leben – der Bruder ihres Mannes zählte zu ihren engsten Vertrauten, sie standen sich sehr nahe. Deshalb bekochte Kate sie auch mit ihrem veganen Lieblingsessen, erklärte ihr die Regeln am Hof, unterstützte sie bei ihren ersten öffentlichen Auftritten. Zum Dank wurde sie jetzt abgewatscht – als Hochzeits-Crasherin und Rassistin. Denn diesen Vorwurf lenkten weder Harry noch Meghan weg von Kate.