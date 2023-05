Herzogin Kate & Prinz Harry: Das Wunder von London

Der Rotschopf klagte öffentlich an, dass es von den Royals nach dem Megxit "absolut keinen Willen zur Versöhnung" gegeben hätte. Doch das Blatt hat sich offenbar gewendet. Denn Prinzessin Kate hat wieder einmal dafür gesorgt, dass sich alles zum Guten wendet! Die Queen höchstpersönlich war es, die der Prinzessin kurz vor ihrem Tod mit dem Auftrag betraute, die Familie wieder zu vereinen. Schließlich war es Elizabeths letzter Wunsch, dass ihr Lieblingsenkel wieder in den Schoß der Familie zurückkehrt.

Und Catherine versprach ihr, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um der Queen den Herzenswunsch zu erfüllen. Nach zahlreichen Gesprächen hinter Palastmauern konnte sie ihren Mann William und ihren Schwiegervater nun dazu bringen, das Kriegsbeil zu begraben. Die Männer, die ihr Leben der Krone verschrieben haben, sind natürlich noch immer zutiefst verletzt und betroffen von Harrys Entscheidung, der Liebe wegen vor seiner Aufgabe als Prinz zu fliehen, die Monarchie im Stich zu lassen.

Doch eine Einladung zur Krönung am 6. Mai soll nun endgültig und ein für alle mal alles verändern, sodass die neue Ära der Monarchie an die goldenen Zeiten unter Königin Elizabeth Regentschaft anknüpfen kann. Dass Harry und Meghan nach England gebeten werden, ist ein großes Zugeständnis des Palastes, seiner Majestät König Charles und der ganzen Familie. Auch Harry und Meghan scheinen wieder sehr bemüht, Schritte auf das Königshaus zuzumachen. So haben sie für ihre königliche Residenz Frogmore Cottage, in der sie bis zu ihrer Auswanderung nach Amerika wohnten, vor Kurzem nun die noch ausstehende Miete bezahlt – 2,7 Millionen Euro! Denn seit sie von ihren Pflichten zurücktraten, müssen sie für all ihre Ausgaben selbst aufkommen.

Weiterhin entschied sich das Paar dazu, ihrer Tochter Lilibet Diana bei der Taufe im März einen Prinzessinnen-Titel zu verleihen. Eine Hommage an Harrys verstorbene Mutter, aber auch ein Zugeständnis an die Royals! Kate pflegte all die Jahre ein inniges Verhältnis zu Harry, sodass sie sich – auch im Sinne der Monarchie – stets für eine Versöhnung einsetzt. Trotz der Differenzen, und trotz ihrem eigenen schwierigen eher Verhältnis zu Meghan. Da sie so oft ihren Wert für den Palast unter Beweis stellte, vertrauen ihr Charles und William blind. Und sie hat das zwischenzeitlich Undenkbare geschafft: Harry wird zur Krönung seines Vaters nach London kommen! Meghan bleibt mit den Kindern in den USA, um sich um Archies Geburtstag zu kümmern, der am Tag der Krönung vier wird. Endlich hat die Königsfamilie eine echte Chance, gemeinsam nach vorne zu blicken!

