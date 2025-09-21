Herzogin Meghan: Alles fake! Jetzt kommt unglaubliches ans Licht

Nun also die zweite Staffel, diesmal mit noch mehr „Freunden“, die gar keine sind. Natürlich durften auch die üblichen Verdächtigen nicht fehlen: Meghans langjähriger Make-up-Artist Daniel Martin oder Pilates-Trainerin Heather Dorak. Mit ihnen kann sie wirklich Erinnerungen teilen. Dazu ein Wiedersehen mit Chrissy Teigen, die wie Meghan einst als Koffer-Girl bei „Deal or No Deal“ vor der Kamera stand. Doch der Rest? Fremde Gesichter, die nur für die Kamera lächeln. Selbst Starköchin Clare Smyth, die 2018 das Hochzeitsmenü der Sussexes kreierte, wurde vor laufenden Kameras von Meghan begrüßt mit den Worten: „Ich habe Clare so lange nicht gesehen!“ Kein Wunder, wenn man einander seither kaum begegnet ist.