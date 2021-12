Herzogin Meghan: Bittere Blamage! Sie hat alles ruiniert

Seit Herzogin Meghan mit Prinz Harry zusammen ist, muss sie immer wieder schreckliche Dinge über sich lesen. Die 40-Jährige wird von allen Seiten kritisiert und beschimpft. Ihr Auftritt in der Show von Talkmasterin Ellen DeGeneres wäre die Chance gewesen, sich von einer anderen Seite zu zeigen. Doch die Streiche, an denen sie im Rahmen der Sendung teilgenommen hat, kommen nicht bei allen gut an...