Prinz William: Jetzt packt er über seine Familie aus!

William packt aus

"Meine ganze Familie hat eine Leidenschaft für das Spazierengehen – ob es nun meine Großmutter ist, die mit 95 noch mit ihren Corgis unterwegs ist, mein Vater, der im Sommer ausgedehnte Wanderungen in Schottland unternahm oder meine eigenen Kinder, die am Weihnachtsmorgen in Sandringham zum ersten Mal bei unserem jährlichen Kirchenspaziergang auftraten", schreibt William kurz vor der Veröffentlichung des Podcasts auf Instagram. "In der Hoffnung, ein paar andere Menschen dazu zu inspirieren, aktiv zu werden und sich etwas mehr Zeit für ihre eigene psychische Gesundheit zu nehmen, möchte ich in einer Episode von 'Time to Walk' ein paar meiner Geschichten und Lieblingssongs mit Ihnen teilen. Ich werde erklären, wie ich gelernt habe, meine eigene psychische Gesundheit zu priorisieren."