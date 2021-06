Prinz Philip: Jetzt meldet sich sein Sohn zu Wort

Die Familie vermisst Prinz Philip

"Die Beerdigung war ein außergewöhnlicher Tag. […] Jeder hat seine eigenen Erinnerungen. Er war so ein überlebensgroßer Mensch: Einmal getroffen, nie mehr vergessen", erklärt Prinz Edward in einem Interview mit "BBC.

"Von einem egoistischen Punkt aus betrachtet, wären wir sehr glücklich, wenn er jetzt noch hier bei uns wäre. Aber Geburtstage waren nicht so sein Ding, er mochte den ganzen Klimbim nicht. Er freute sich nicht so sehr auf das hundertjährige Jubiläum, wie wir es taten. Wir gucken nach vorne und feiern sein Leben und wir versuchen es in etwas Positives umzuwandeln."