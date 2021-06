Herzogin Meghan: Der nächste Tiefschlag für die Ehefrau von Prinz Harry

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass der britische Moderator Piers Morgan nicht gut auf Herzogin Meghan zu sprechen ist. Immer wieder zieht der 56-Jährige die Ehefrau von Prinz Harry verbal durch den Dreck und scheut sich nicht davor, sie öffentlich zu kritisieren. Doch das hatte Konsequenzen! In seiner Show "Good Morning Britain" zog er so oft über Meghan her, dass sie sich beim Sender beschwerte und Morgan daraufhin seinen Job verlor. Für ihn ist das allerdings kein Grund, von nun an den Mund zu halten...