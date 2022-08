Herzogin Meghan: Der Zoff mit der royalen Familie geht in die nächste Runde!

Im Clinch mit der royalen Familie

Im Gespräch mit "The Cut" wird Meghan gefragt, ob sie nach all der Zeit an eine Versöhnung glaubt. Ihre Antwort: "Ich denke, Vergebung ist sehr wichtig. Es ist anstrengender, jemandem nicht zu vergeben. Aber es kostet auch Kraft, jemandem zu verzeihen. Ich habe mich da wirklich sehr bemüht. Auch in dem Bewusstsein, dass ich wirklich alles sagen kann." Was genau sie damit meint? Unklar!

Und dann legt sie nach! "Ich habe viel zu sagen - bis an den Punkt, an dem ich nichts sage. Gefällt Ihnen das? Manchmal, so sagt man, ist der stille Teil immer noch Teil des Liedes." Nach einer Versöhnung mit der royalen Familie klingt das nun wirklich nicht...

