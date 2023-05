Herzogin Meghan: Einbrecher, Stalker, Kidnapper! Ihre Familie ist wegen ihr nicht mehr sicher

Am Handgelenk funkelten neben der knapp 20.500 Euro teuren Cartier-Uhr, die einst Prinzessin Diana (†36) gehörte, ein rund 144.000 Euro teures Cartier-Armband, ebenfalls aus Dianas Erbe, sowie ein knapp 6000 Euro teures Bentley & Skinner-Kettchen, ein Armband der Schmuckdesignerin Jennifer Meyer für rund 4500 Euro und der 6000 Euro teure "Love"-Armreif von Cartier. Um ihren Hals baumelte dazu ein immerhin rund 450 Euro teures Goldkettchen aus der May Brenner X Abigail Spencer-Kollektion. Gesamtwert: fast 200.000 Euro! Doch die krasse Bling Bling-Offensive nur wenige Stunden nach der Krönungsfeier von König Charles III war natürlich kein Zufall. Im Netz glauben viele, dass Meghan dem Palast mit ihrem Weihnachtsbaum-Wanderlook den Stinkefinger zeigen wollte! Nach dem Motto: Seht her, ich brauche euch nicht! Ich spaziere trotzdem mit den inoffiziellen Kronjuwelen herum und pfeife auf eure höfische Etikette …

Doch wenn es wirklich so war, bekommt die Herzogin a. D. dafür keine Cleverness-Punkte. Denn die Aktion wirkt nicht nur ziemlich geschmacklos, sondern bringt auch ihre Familie in Gefahr! Wer mit seinem Besitz so in der Öffentlichkeit protzt, mit dem klaren Ziel, fotografiert zu werden, ruft womöglich Einbrecher, Stalker oder sogar Kidnapper auf den Plan … Und in Meghans Fall ist die Bedrohung absolut real: Die "The Montecito Association" warnt aktuell vor einer skrupellosen Einbrecher-Bande, die bereits in zahlreiche Immobilien eingebrochen ist – und sogar bei den Ex-Royals selbst musste schon zweimal die Polizei anrücken, weil Kriminelle versucht hatten, sich Zutritt zum Anwesen zu verschaffen! Ob es da ausreicht, dass Meghan gerade Kim Kardashians (42) ehemaligen Bodyguard engagiert hat? Vielleicht wäre es schlauer, in der Öffentlichkeit einfach mal kleinere Brötchen zu backen und auf indirekte Nachrichten an die verhasste Verwandtschaft zu verzichten. Für ihre eigene Familie …

