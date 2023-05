Herzogin Meghan: Eindeutiges Statement! Sie hat sich total verändert

Royal-Experten sind sich sicher, dass hinter ihrem Makeover eine geheime Botschaft steckt: "Diese ultraglatte Frisur ist eine Geste der Macht", ist sich etwa die britische Journalistin Annabel Jones im "Telegraph" sicher. Und Kolumnistin Sarah Vine vermutet in der "Daily Mail": "Das ist ein Rache-Makeover."

Die Herzogin würde mit ihrem neuen Look enthüllen, wer sie wirklich die ganze Zeit war, nämlich "eine ambitionierte Frau, die weiß, was sie will, und es auch bekommt." Vielleicht steckt tatsächlich eine geheime Botschaft hinter dem neuen Styling, schließlich weiß die Herzogin nur zu gut um die Macht der Bilder. Und schon häufiger setzte sie mit ihren Frisuren Zeichen: Ihr berühmter "Messy Bun" am britischen Hof war ein Affront gegen das strenge Protokoll der Royals. Nach dem skandalösen Megxit zeigte sich die Ex-Schauspielerin lieber von ihrer verletzlichen Seite – mit natürlichen Beachwaves. Doch als sie später eine große Hollywood-Karriere als Produzentin anstrebte, trug sie dick auf, kombinierte elegante Wellen zu einem dramatischen Augen-Makeup. Dass die erneute Veränderung also ausgerechnet jetzt kommt, ist sicherlich kein Zufall. Denn Meghan schmiedet aktuell neue Karrierepläne, will unter anderem in der Politik Fuß fassen und hat sogar eine Agentur beauftragt, sie bei ihrer Selbstvermarktung zu unterstützen. Die Kunst der non-verbalen Kommunikation hat sie jedenfalls schon verinnerlicht … bis in die Haarspitzen.

