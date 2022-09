Queen Elizabeth: Nach ihrem Tod - So geht es für für ihre Familie weiter

"Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben", erklärte der Palast am 8. September 2022 und riss damit die ganze Welt in große Trauer. Der Gesundheitszustand hatte sich bereits Tage zuvor verschlechtert - so sehr, dass ihre vier Kinder Charles, Anne, Edward und Andrew sich auf den Weg machten, um bei ihr zu sein.

Jetzt muss ein ganzes Land Abschied von einer Frau nehmen, die Millionen Herzen berührt hat. Zehn Tage lang soll die Staatstrauer um die Monarchin anhalten. Danach wird ein Staatsbegräbnis im Zentrum Londons stattfinden.