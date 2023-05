Herzogin Meghan: Enthüllt! Darum blieb sie WIRKLICH der Krönung fern!

Wie nun ein enger Vertrauter von Meghan und Harry gegenüber "Mirror" ausgeplaudert haben soll, soll Meghan vor allem auf Grund ihres unguten Gefühls bezüglich der Krönung in den USA geblieben sein. So heißt es durch die Quelle: "Sie blieb zu Hause, um Archies Geburtstag zu feiern, weil sie es als unauthentisch empfand, etwas anderes zu tun." Weiter heißt es: "Sie wollte das Drama so gering wie möglich halten." War der Geburtstag von Archie also nur vorgeschoben? Für Harry war jedenfalls seine alleinige Reise zur Krönung alles andere als leicht. Körpersprache-Expertin Louise Mahler analysierte in einem Gespräch mit "Sunrise Australia": "Die Tatsache, dass er auf sich alleine gestellt war, war ein Vorteil. Aber sein Problem war, dass er dachte, er könnte die Leute ansehen und mit ihnen sprechen, und sie würden ihm antworten – aber das hat nicht funktioniert." Sie ergänzt: "Es wäre besser gewesen, wenn er nur geschaut und gelächelt hätte, aber er hat sich auf die Leute konzentriert, wollte Gespräche – aber sie haben sich nicht darauf eingelassen, und das muss schwierig für ihn gewesen sein." Oh je! Ob sich die Wogen zwischen Harry, Meghan und den Windsors wohl jemals wieder glätten werden?

