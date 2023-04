Herzogin Meghan: Erschütternde Entdeckung! Sie spioniert den Palast aus

Schon lange fragte man sich im Buckingham Palast, woher Meghan immer ihre guten Informationen hat. Immerhin ist ihre Flucht nach Amerika bereits drei Jahre her, die Distanz groß! Die wenigen Male, die Meghan seitdem in England war, lassen sich an einer Hand abzählen. Bei dem Personal ist die Herzogin derart unbeliebt, dass ihr niemand etwas erzählen würde. Ebenso wenig vorstellbar ist es, dass jemand aus der royalen Familie ihr auch nur ein Wort verrät. Oder doch nicht? Jetzt kam es zu einer unfassbaren Enthüllung: Meghan hat einen Spion im Palast!