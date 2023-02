Herzogin Meghan: Erwischt! Sie verbringt die Nacht mit einem anderen Mann

In Toronto wurde Meghan Markle zusammen mit ihrem "guten Freund" Markus Anderson gesehen. Tausende Kilometer von ihrem Ehemann entfernt, liefen die beiden lachend durch ein Partyviertel. Hier kennt sich Meghan gut aus. Immerhin lebte sie für sieben Jahre in der kanadischen Stadt, als sie die Anwaltsserie "Suits" drehte. Zunächst sah man die beiden, wie sie in einem luxuriösen Restaurant zusammen aßen und Cocktails tranken. Danach ging es zu einem der angesagtesten Klubs der Stadt.

Dass sie dabei erkannt wurde, war Meghan offenbar egal. "Sie ging an allen vorbei, direkt zum Türsteher", berichtet angeblich eine Frau, die mehrere Stunden in der Schlange angestanden hatte – und am Ende trotzdem nicht reinkam. "Ich konnte noch hören, wie sie affektiert sagte: 'Herzogin Meghan'." Der Türsteher erkannte zunächst nicht, wen er vor sich hatte. Nach einer kurzen Diskussion winkte er die beiden durch und sie verschwanden dann in dem Nachtklub. Denn natürlich stellt Meghan Markle sich niemals an.