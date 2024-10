Herzogin Meghan: Es nimmt kein Ende! Sie verliert immer mehr Freunde

Doch auch mit Harry Familie hat Meghan immer wieder ihre Schwierigkeiten. Es ist kein Geheimnis, dass Meghan wenig Kontakt zu William (42) und Kate (42) hat. Wie der ehemalige royale Butler Grant Harrold gegenüber der New York Post verriet, gilt eine Versöhnung der beiden Paare als unrealistisch: "Ich bezweifele, dass sie jemals wieder zu der Beziehung zurückfinden werden, die sie ursprünglich hatten. Das war eine ganz andere Beziehung, die auf Vertrauen aufgebaut war." Ein Happy End ist also nicht in Sicht ...