Herzogin Meghan: Geheimes Tagebuch enthüllt

Rückblick: Als Harry zur Krönung seines Vaters Charles nach England kam, machte er einen kurzen Abstecher zu ihrem alten Wohnsitz. Er wollte noch ein paar letzte Sachen mitnehmen. Dort traf er auf seine Schwägerin Kate und seinen Bruder William. Die drei sollen ein versöhnliches Gespräch miteinander geführt haben.

Danach blieb Harry allein in Frogmore Cottage. Er ging durch die Räume, sah ein letztes Mal in die Schubladen. Und er blickte in den Kamin. Als Kind hatte er gerne Dinge darin versteckt. Es gibt dort einen kleinen Platz, sicher vor jedem Feuer. Tatsächlich, so wird es aus Harrys engstem Umfeld berichtet, lag da etwas: Meghans geheimes Tagebuch aus ihrer gemeinsamen Zeit in England!

Als Harry im Flieger Meghans Worte dann las, soll er schockiert gewesen sein. Die Herzogin soll darüber gelästert haben, wie leicht es war, ihn – den englischen Trottel – von sich zu überzeugen. Sie hatte zudem nie vor, ein echter Teil der royalen Familie zu werden. Ein anonymer Freund des Prinzen verriet: "Meghan schmiedete von Anfang an Pläne, wie sie Harry und seine Familie am besten entzweien würde." Alles, um ihn dazu zu bringen, mit ihr nach Amerika zu gehen und sie dort zum Star zu machen!

Es heißt, Harry konnte nicht fassen, was er las. All die Vorwürfe seiner Familie gegenüber Meghan – sie hatten sich nicht geirrt! Nur er selbst.

