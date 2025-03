Herzogin Meghan: Neue Bilder! So groß sind Archie & Lilibet schon

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) sind nicht nur glücklich verheiratet, sondern auch stolze Eltern zweiter Kinder. Am 6. Mai 2019 erblickte ihr erster Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (5) das Licht der Welt, am 4. Juni 2021 wurde ihr zweites Kind, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (3) geboren. Doch Bilder des royalen Nachwuchs sind rar. Umso schöner, dass Herzogin Meghan nun mal wieder einen Einblick in das Leben als Mama mit ihren Kleinen gibt. Eines fällt jedoch auf: So klein sind ihre zwei Kinder gar nicht mehr.