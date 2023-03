Herzogin Meghan: Heftige Vorwürfe! Jetzt geht ein Hollywood-Kollege auf sie los

Kaum ein Paar hat in den letzten Monaten so sehr die Schlagzeilen dominiert, wie Herzogin Meghan und Prinz Harry. Nach ihrem royalen Exit ging es drunter und drüber. Nicht nur ihr Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey hat hohe Wellen geschlagen, sondern natürlich auch die Memoiren des Prinzen, in denen er beispielsweise offen über sein erstes Mal spricht...