Herzogin Meghan: Jetzt hat offenbar selbst Harry genug!
Sie hat es auf die Spitze getrieben: Harry hat offenbar genug von den Lügen seiner Frau. Jetzt zieht er bittere Konsequenzen…
Krach im Märchenland! In der neuen Staffel von „With Love, Meghan“ darf sich Herzogin Meghan (44) wieder als Lifestyle-Ikone inszenieren. Doch was sofort auffällt: Prinz Harry (40) ist komplett verschwunden. Kein Cameo, kein Lächeln, kein Liebesgeflüster vor laufender Kamera.
Noch in der ersten Staffel huschte er wenigstens einmal durchs Bild. Nun: absolute Funkstille. Für viele das deutlichste Zeichen, dass im Hause Sussex die Liebe längst nicht mehr Netflix-tauglich glänzt…
Meghan bekommt viel Kritik
Dafür glänzt Meghan selbst. Doch das Scheinwerferlicht ist entlarvend. Kritiker zerreißen die Serie als „peinlich gekünstelt“, Zuschauer gähnen über ihre endlosen Selbstinszenierungen. Besonders dreist: die angeblichen „Freunde“, mit denen Meghan beim Kochen plaudert. In Wahrheit sind es vor allem prominente Kontakte und PRBekanntschaften. Echte Vertraute? Fehlanzeige. Alles wirkt gestellt, als hätte man eine Casting-Agentur durch die Küche geschleust.
Strumpfhosen-Skandal sorgt für Furore
Und dann dieser Strumpfhosen-Skandal: Meghan behauptet allen Ernstes, sie sei als Royal gezwungen gewesen, ständig hautfarbene Nylons zu tragen. „Das fühlte sich überhaupt nicht nach mir an“, jammert sie – als wäre das der größte Schmerz ihrer Windsor-Jahre. Dabei wissen Insider: Ganz so streng war die Etikette gar nicht. Meghan übertreibt maßlos – die Herzogin wird immer mehr zur Lügenbaronin.
Harry hingegen scheint genau deswegen die Nase voll zu haben. Meghans treuester Fan, der seine Frau gegen jede Kritik verteidigte, scheint abgetaucht zu sein. Kein Interesse mehr an HollywoodInszenierungen, kein Bock auf erfundene Freundschaften, keine Lust auf endlose PR-Shows. Für ihn ist das Dauer-Drama wohl nur noch ermüdend.
Harry macht sich rar
Stattdessen reist er derzeit lieber in seine Heimat. Freunde aus London raunen längst, dass er „heimlich von einem Neustart in England träumt“. Andere munkeln, er habe sogar erste Gespräche mit alten Militärkameraden aufgenommen – als sichere Zuflucht, falls das Meghan-Imperium endgültig kollabiert.
Und genau hier liegt die Sprengkraft: Während Meghan weiter die perfekte Gastgeberin mimt, steht Harry womöglich schon mit einem Bein draußen und sucht Gerüchten zufolge bereits eine Immobilie in England. Was dran ist? Unklar. Fest steht aber: Die Fassade bröckelt. Ohne Harry ist „With Love, Meghan“ nur noch eine teure Solo-Show – Kulisse statt Zuhause, Posen statt Partnerschaft. Meghan mag sich als Powerfrau feiern lassen, doch ohne den Prinzen an ihrer Seite wird ihr Imperium zum Kartenhaus. Und wenn sie weiterhin an ihren eigenen Märchen festhält, könnte dieses Kartenhaus schneller einstürzen, als Netflix eine dritte Staffel ankündigen kann…
