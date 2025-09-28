Herzogin Meghan: Jetzt hat offenbar selbst Harry genug!

Und genau hier liegt die Sprengkraft: Während Meghan weiter die perfekte Gastgeberin mimt, steht Harry womöglich schon mit einem Bein draußen und sucht Gerüchten zufolge bereits eine Immobilie in England. Was dran ist? Unklar. Fest steht aber: Die Fassade bröckelt. Ohne Harry ist „With Love, Meghan“ nur noch eine teure Solo-­Show – Kulisse statt Zuhause, Posen statt Partnerschaft. Meghan mag sich als Powerfrau feiern lassen, doch ohne den Prinzen an ihrer Seite wird ihr Imperium zum Kartenhaus. Und wenn sie weiterhin an ihren eigenen Märchen festhält, könnte dieses Kartenhaus schneller einstürzen, als Netflix eine dritte Staffel ankündigen kann…