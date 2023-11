Herzogin Meghan: Jetzt packt ihr Ex-Mann aus

Sie ist bereits ein sinkender Stern – das Letzte, was Meghan jetzt gebrauchen kann, ist jemand, der nachtritt. Doch genau das passiert: Ihr Ex-Mann Trevor Engelson plant nämlich ein Enthüllungsbuch. Darin wird er offenbar über Meghans dunkelste Seiten auspacken. Bedeutet das ihr Ende?

Nicht ein Wort über Meghan ging über seine Lippen – nicht mal, als man ihm einen Millionenbetrag für ein Interview anbot. Ums Geld ist es ihm also nie gegangen. Neun Jahre war Trevor Engelson der Mann an der Seite von Meghan, die letzten zwei davon waren sie verheiratet. Warum er jetzt auspackt? Nun, Rache ist ein hervorragendes Motiv. Dass die Herzogin ihn einfach so sitzen ließ, nagt noch immer schwer an dem Filmproduzenten.