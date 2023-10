Herzogin Meghan: Besorgniserregende Fotos! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Dass sie sich kürzlich sogar mit einem sogenannten Stress-Pflaster blicken ließ, das seelischen Druck, Schlaflosigkeit und Schmerzen lindern soll, gilt vielen als Bestätigung dafür, dass die anstrengende Gesamtsituation Meghan an ihre Grenzen bringt. Mittlerweile kann sie machen, was sie will, sie erntet Kritik. Ihre Beliebtheitswerte sinken ins Bodenlose, das Verhältnis zu Harry scheint getrübt, sämtliche Versuche, in Hollywood Fuß zu fassen, sind bisher gescheitert.

Und nun drohen zu allem Übel auch noch indiskrete Enthüllungen, das ohnehin schwer angeschlagene Image der Herzogin endgültig zu zerstören: Meghans Ex-Mann Trevor Engelson, mit dem sie von 2011 bis 2013 verheiratet war, soll mit dem Gedanken spielen, ein Buch über ihre kurze Ehe zu schreiben. Neil Sean, Autor von "Das A bis Z von Harry und Meghan", behauptet, Trevor habe zahlreiche lukrative Angebote für ein pikantes Enthüllungswerk erhalten. Sollte er sich tatsächlich dazu entschließen, Details über seine Zeit mit Meghan zu offenbaren oder in einem Interview über seine gescheiterte Ehe auszupacken, könnte das alle Hoffnungen auf einen Neustart ihrer Schauspiel-Karriere zerschlagen. Für die Ironie, dass er damit seiner Verflossenen eine Kostprobe exakt jener bitteren Medizin verabreichen würde, die sie selbst in zahllosen tränenreichen Beiträgen so hemmungslos über ihre und vor allem Harrys Familie ausgeschüttet hat, dürfte Meghan kaum Sinn haben. Die Aussicht, öffentlich vorgeführt zu werden, schlägt ihr jedenfalls sichtlich auf den Magen …