Herzogin Meghan: Jetzt will sie den Royals endgültig zerstören

Wer könnte wohl Omid Scobies Stichwortgeber aus den vordersten Reihen sein? Ganz klar: Herzogin Meghan. Sie gibt ihrem Vertrauten die Werkzeuge, er verarbeitet damit die Königsfamilie zu Hackfleisch. Sie hat ihre Rache – und er einen weiteren Bestseller im Gepäck. Eine so genannte Win-win-Situation – zumindest für die beiden.

Eigentlich sollte das Buch schon im August erscheinen. Offenbar fehlten aber noch ein paar Skandale in der Sammlung. Omid Scobie erklärt die Verschiebung allerdings so: "Ich wollte auch berichten, was nach der Krönung geschah. Deshalb die spätere Veröffentlichung."

König Charles und Co. sollen natürlich stark verärgert sein. Da wird es demnächst ordentlich krachen im Palastgebälk.