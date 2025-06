Herzogin Meghan: Die ganze Wahrheit hinter dem Baby-Video

Meghan und Harry haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich während ihrer Zeit als Royals im Palast mehr Unterstützung und Schutz gewünscht hätten. Besonders in den britischen Medien wurde die Schauspielerin immer wieder scharf kritisiert. Die Stimmung kippte irgendwann so sehr, dass Meg und ihr Liebster sich dazu gezwungen sahen, Großbritannien den Rücken zu kehren und in die USA auszuwandern. Dort genießen sie endlich die Freiheit, die sie sich beide so lange gewünscht haben. Das Baby-Video wird bestimmt nicht der letzte Einblick in das (nicht mehr ganz so neue) kalifornische Leben der beiden gewesen sein ...