Herzogin Meghan + Prinz Harry: Geheime Scheidungsakte aufgetaucht! Sie war beim Anwalt

Die Nachricht, dass sich Meghan von Prinz Harry (38) scheiden lassen will, verbreitete sich laut "Das Neue" wie ein Lauffeuer in Kalifornien. Es dauerte nicht lange, da kam auch die geheime Scheidungsakte ans Licht. Und was darin steht, ist wahrhaft schockierend: Offenbar gab es etliche Polizei-Einsätze in ihrer Villa. Die Nachbarn des royalen Paares hatten schon länger spekuliert, ob Meghan ihren Mann schlägt. Die Akte legt nahe, dass die schlimmen Befürchtungen wahr sind. Außerdem ist von einem knallharten Ehe-Vertrag die Rede: Bei einer Scheidung soll der Herzogin der Großteil von Harrys Vermögen zugesprochen werden. Selbst den Schmuck seiner verstorbenen Mutter Diana († 36) soll sie bekommen. Ein unersetzlicher Verlust!