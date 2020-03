Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jaa, sie kommen zurück!

Huch, damit haben die Royalisten definitiv nicht gerechnet! Völlig unerwartet überraschen Herzogin Meghan und Prinz Harry ihre Fans nun mit einer Jubel-News...

Herzogin Kate: Jaa, ihr größter Wunsch wird wahr - und England jubelt!

Herzogin Meghan und Prinz Harry wollten sich zurückziehen

Am 31.03. tritt der "Megxit" in Kraft und und sind offiziell keine Mitglieder des britischen Königshauses mehr. Die beiden wollen in Kanada fernab des Medienrummels ein neues Leben beginnen und ihren Sohn Baby Archie weitestgehend vor der Öffentlichkeit schützen. Nicht nur für ihre Fans alles andere als leicht. Auch die zeigten sich sichtlich betroffen über diese Entscheidung. Schließlich bekommen sie so Harry, Meghan und Archie nur noch höchstselten zu Gesicht. Doch jetzt die unerwartete Wende...

Meghan und Harry kommen zurück

Nachdem Harry und Meghan letzte Woche ihre letzten Termine als Royals absolvierten, sollen sich die beiden aktuell wieder in ihrer Wahlheimat Kanada befinden. Wie lange sie dort bleiben werden, war lange unklar - bis jetzt! Wie nämlich nun ein Insider berichtet, soll die junge Familie schon im zurück nach Großbritannien fliegen. Für ihre Anhänger eine wahre Sensation. So soll geplant sein, dass Harry, Meghan und Baby Archie die Sommerferien bei der Queen in Balmoral Castle in Schottland verbringen. Dies will zumindest eine Quelle gegenüber "The Times" bestätigt haben.

Wir freuen und jedenfalls schon jetzt auf die ersten Bilder!

