Herzogin Meghan & Prinz Harry: Überraschende Wende! Jetzt ist alles anders!

Huch, damit haben die royalen Fans definitiv nicht gerechnet. Während in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, dass Meghan und Harry mit der königlichen Familie im Streit sind, werfen die jüngsten Aufnahmen der beiden nun ein ganz neues Licht auf den "Megxit"...

Harry und Meghan zogen sich zurück

Nach der Bekanntgabe. dass Harry und Meghan das Königshaus verlassen, wurde immer wieder darüber berichtet, dass die beiden sich von der königlichen Familie distanzieren. Vor allem zwischen der Queen und ihrem Enkelsohn soll Eiszeit herrschen. Doch jetzt die unerwartete Wende! Bei ihrem aktuellen Aufenthalt in Großbritannien zeigen sich Harry nun erstmals wieder im Kreise der Familie und sorgen damit bei allen Royalisten für jede Menge Herzklopfen. Von einem Streit kann somit nicht die Rede sein...

Meghan und Harry besuchen Gottesdient

Wie jeden Sonntag besuchte auch die Queen gestern Vormittag den Gottesdient. So zeigen Paparazzi-Schnappschüsse wie die Queen auf dem Weg zur Royal Chapel of All Saints in Windsor war. Doch das Besondere dabei: Harry und Meghan nahmen ebenfalls an dem Gottesdienst teil. Ein Insider erklärt gegenüber "Foxnews": "Es spricht auf jeden Fall dafür, dass diese beiden immer noch ihre Familie sind. Und als Familie lieben sich alle." Wie schön! Ob allen Negativ-Stimmen dadurch wohl der Wind aus den Segeln genommen wird? Wir können gespannt sein...

