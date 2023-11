Herzogin Meghan: Zurück im TV! Aber anders als erwartet...

Seit Wochen ist die Rede von ihrem TV-Comeback – jetzt ist es soweit! Doch bestimmt nicht so, wie Meghan sich das vorgestellt hat.

Es sind echte Fremdscham-Szenen, die da in der amerikanischen Zeichentrickserie "Family Guy" über die Mattscheiben flimmern: "Sir, hier sind ihre Millionen von Netflix für – ja, wofür eigentlich?", fragt der Butler, während er Harry einen Bündel Briefe reicht. "Leg’ sie einfach zu den anderen", erwidert der gelangweilt. Mit Meghan sonnt sich der Prinz gerade am Pool seines luxuriösen Anwesens in Kalifornien. Dann weist sie ihn darauf hin, dass es wieder Zeit wäre, einen Post auf Instagram für den fetten Werbedeal mit einer Fast-Food-Kette zu erstellen. Meghans TV-Comeback wird damit zur Lachnummer.