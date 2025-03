Herzogin Meghan: Überraschende Verkündung! Scheitert sie schon wieder?

Auf Instagram ließ Herzogin Meghan ihre Fans jetzt an ihrem neusten Projekt teilhaben: Ihrem neuen Podcast "Confessions of a Female Founder". Es soll darin laut des Ex-Royals, um "großartige Frauen, die Träume in die Tat umgesetzt und kleine Ideen in sehr erfolgreiche Unternehmen verwandelt haben" gehen. Bereits am 8. April soll die erste Folge ihres neuen Podcasts online gehen.