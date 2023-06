Herzogin Meghan: Game Over! Ihr Traum ist endgültig geplatzt

Man hätte sich einvernehmlich getrennt, hieß es in einer Erklärung. Doch jetzt stellte Bill Simmons, Leiter der Spotify-Podcastabteilung, klar, was er wirklich von Meghan und Harry hält! "'Die verdammten Abzocker' – das ist der Podcast, den wir mit ihnen hätten machen sollen!", wetterte er in seinem eigenen Audioformat "The Bill Simmons Podcast". Krasse Worte, die Meghan nicht gerne hören wird! Ihr Mann Harry wurde von Simmons bereits im Januar abgewatscht, damals giftete er: "Schießt diesen Kerl in die Sonne... Ich bin diesen Kerl so leid." Und fragte: "Was bringt er auf den Tisch? Er jammert nur rum und gibt ständig Interviews. Wen interessiert das schon?" Was für ein Debakel … Und vielleicht nicht das einzige, denn auch die millionenschwere Kooperation mit dem Streamingdienst Netflix soll auf der Kippe stehen! Der Grund: "Man hat das Gefühl, dass die Zitrone vollständig ausgepresst wurde", fasst ein Insider die Stimmung in der Netflix-Chefetage zusammen. Nachdem sie all ihr Pulver verschossen hätten, sei der Marktwert der Sussexes so sehr gesunken, so dass man mit ihnen kaum noch Geld verdienen könne. Schon jetzt warnt der britische Royal-Experte Tom Bower, dass es mit dem Luxus-Leben der Sussexes bald vorbei sein könnte: "Ihnen drohen heftige Geldsorgen. Das könnte zu einem großen Problem für die beiden werden." Ob diese bittere Erkenntnis Meghan auf den Magen geschlagen ist? Auf aktuellen Fotos wirkt sie angeschlagen, ist dünner denn je. Und von dem berühmten Lächeln keine Spur …