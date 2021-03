Queen Elizabeth: Bittere Tränen wegen Harrys Aussage

Aktuell wird von der Queen einiges abverlangt. So muss sie nicht nur um ihren Ehemann Prinz Philip bangen, der aktuell wegen einer Infektion in einer Klinik behandelt wird, auch Meghan und Harry treten in einigen Tagen vor die Kameras und packen über die Royals aus. Für die Königin nur schwer zu ertragen! Schließlich war Harry stets ihr Lieblingsenkel, den sie vor allem Unheil beschützen wurde. Die jüngste Aussage von Prinz Harry wird der Königin somit besonders nah gehen...