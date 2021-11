Herzogin Meghan nach Megxit: So sehr nutzt sie die Krone immer noch aus

Sie dachte, sie könnte es verheimlichen. Herzogin Meghan tat alles dafür, nicht mehr Teil des britischen Königshauses zu sein. Prinz Harry musste sein altes Leben FÜR SIE hinter sich lassen und seine royalen Aufgaben niederlegen. Doch nun kommen pikante Details ans Licht. Es wird vermutet, dass Meghan schon lange plant ihr eigenes Imperium in den USA aufzubauen. Da kommt ein Adelstitel ja gerade recht. Schamlos nutzt sie ihn jetzt laut einer US-Politikerin zu ihren Gunsten aus. Will Meghan jetzt in der US-Politik mitmischen?