Herzogin Meghan & Prinz Harry: Neue Hoffnung auf ein Happy End

Der Mann, auf dem jetzt alle Hoffnungen ruhen, ist Deepak Chopra. Der 76-Jährige schreibt Bücher über Spiritualität und hat sich in Hollywood einen Ruf als Liebes-Guru erarbeitet: Er half schon VIPs wie Demi Moore, Lady Gaga oder Eva Longoria aus der Liebes-Krise, rettete so manche Promi-Ehe. Auch Meghan ist seit einigen Jahren mit Chopra befreundet, sie schwört auf seine Tipps und lud den Wunderheiler bereits in ihren Podcast "Archewell Audio" ein. Jetzt allerdings soll er bei Meghan und Harry praktische erste Hilfe leisten, wie er selbst bestätigt: "Ich genieße es, mit ihnen zu arbeiten. Sie haben aktuell schwer zu kämpfen. Ich hoffe, dass sie da unbeschwert wieder rauskommen", verriet Chopra gerade der "Daily Mail". "Es herrscht aktuell zu viel Drama um sie herum. Mein Rat an sie ist, es zu ignorieren und sich auf sich zu konzentrieren." Ob Megs und Harry nun also im Schneidersitz bei Räucherstäbchen indische Mantras summen, um ihre innere Mitte wiederzufinden? Vielleicht lesen sie sich auch gegenseitig aus Chopras Buch "The Path of Love" (dt. "Der Weg der Liebe") vor. Aber tatsächlich gibt es ja mutmachende Beispiele wie etwa das von Schauspielerin Eva Longoria. Die "Desperate Housewives"-Ikone gehört seit Jahren zu Chopras Klienten und wendet sich bei Eheproblemen gerne an ihn – offensichtlich mit Erfolg! Bereits mehrfach konnte der Guru Eva und ihrem Ehemann José Bastón in holprigen Phasen helfen. "Er ist schon immer mein Mentor gewesen", erzählte die Schauspielerin mal. "Ich habe einige seiner Bücher schon mehrfach durchgearbeitet!" Da kann man nur hoffen, dass die spirituellen Tricks bei Meghan und Harry ebenfalls anschlagen – und sie bald herausfinden, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Oder um es mit den Worten von Deepak Chopra zu sagen: "Nur das Herz kennt die richtige Antwort!"

