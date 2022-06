Queen Elizabeth ist ein großer Rätsel-Fan

Viel freie Zeit hat die Monarchin nicht. Deswegen muss es bei Solitär, Scrabble und Co. schnell gehen. In nur vier Minuten löst Queen Elizabeth jedes 9x9 Sudoku! Ihr absolutes Lieblingsrätsel ist allerdings das Kreuzworträtsel aus der britischen Tageszeitung "The Daily Telegraph".

Keine Schulausbildung, dafür Auto-Profi

Zur Schule ging die junge Queen Elizabeth nicht. Ihre Gouvernanten gaben ihr nur Unterricht in Malen, Reiten, Religion und Co. Keinen Schulabschluss zu haben, ärgert die Majestät bis heute. Wer jetzt denkt, ihre Majestät würde sich ohnehin nie die Finger mit Arbeit schmutzig machen, der täuscht sich. Während des Zweiten Weltkriegs ließ sich Elizabeth zur LKW-Fahrerin und Automechanikerin ausbilden. Und das alles ohne Führerschein - denn den müsste sie sich als Königin von Großbritannien ohnehin selbst ausstellen!

Ihre verblüffende Vorliebe

Der Science-Fiction-Klassiker „Flash Gordon“ (1980) gehört zu den absoluten Lieblingsfilmen von Queen Elizabeth.