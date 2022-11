Herzogin Meghan und Prinz Harry: Neue skandalöse Enthüllungen können ihn ins Gefängnis bringen

In ihrer Villa in Montecito herrscht Eiszeit. Seit dem Tod der Queen ist die Situation zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan völlig verfahren. Er will sich mit seiner Familie versöhnen, sie will weiter ihre Karriere vorantreiben und denkt gar nicht daran, mit der Schlammschlacht aufzuhören. Nun eskaliert die Lage komplett.