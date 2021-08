Prinz Harry: Bittere Rache! Das wird sein Vater ihm nie verzeihen

Heftiger Schlag für die Royals

Auch Harrys geplante Biografie macht die Sache nicht unbedingt besser. Die Royals befürchten, dass er in dem Werk intime Details ausplaudern könnte, die sie in ein schlechtes Licht rücken. Gegenüber "Daily Mail" verrät ein Insider nun, dass Queen Elizabeth sich große Sorgen macht. Sie befürchtet scheinbar, dass Harry über Herzogin Camilla herziehen könnte!

"Seien wir ehrlich, Harry war der Herzogin von Cornwall noch nie nahe gewesen", so die Quelle. "Wenn er ihre angespannte Beziehung in dem Buch dokumentiert, könnte dies zu einer Zeit, in der Charles den Grundstein dafür legt, dass sie Königin wird, sehr schädlich sein."

Sollte Harry wirklich über Camilla auspacken, wird Papa Charles ihm das sicherlich nie verzeihen...

