Herzogin Meghan & Prinz Harry: Rasche Scheidung! Jetzt ist Schluss mit den Lügen

Belogen – und zwar systematisch von Anfang an: Erst verhinderte sie den Kontakt ihrer Familie zu den Windsors. Dann behauptete Meghan, dass sie von Mitarbeitern im Kensington-Palast gemobbt wird. Schwägerin Kate (40) war angeblich der Sündenbock dafür. Mit ihrer Jammerei lag sie Harry so lange in den Ohren, bis das Paar 2020 in die USA auswanderte. Dort stellte sich heraus, dass Meghan zuvor nicht nur einmal, sondern bereits zweimal verheiratet war. Die Verbindung zu Joseph Goldberg-Giuliano (38) wurde zwar annulliert, doch für Harry brachte nicht nur diese verheimlichte Beziehung das Fass zum Überlaufen. Das Ex-TV-Sternchen verschwieg ihm, dass es mit dem Anwalt noch eine Tochter haben soll. Das Mädchen wächst angeblich bei seinem Vater Joseph auf. Für Harry ist ihre Existenz kein Problem. Er liebt Kinder. Aber dass Meghan ihm so skrupellos und berechnend diese Tatsache verschwieg, ließ ihn jeglichen Glauben an die gemeinsame Liebe bezweifeln. Wie bitter. Diesen Verrat kann und will er nicht verzeihen.

Jetzt will der Enkel der Queen (96) um das alleinige Sorgerecht für seine Kinder Archie (3) und Lilibet (1) kämpfen. Denn Meghan hat bei Laura Wasser (54), der härtesten Promi-Scheidungsanwältin Hollywoods, bereits um Beistand angefragt. Armer Harry. Er hat alles verloren: Ehre, Titel und die Liebe.