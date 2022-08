Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie betrügt ihn seit sechs Jahren

Diese Liebe ist offenbar nie erloschen. Auch nicht, nachdem sich Meghan für Harry entschied. Fotos belegen: Markus und Meghan waren damals schon sehr innig miteinander – und jetzt kommt es ans Licht: Sie sind es immer noch.

Jede Gelegenheit nutzen die beiden, sich zu sehen. Sei es beim Poloturnier in Santa Barbara, bei den Invictus-Games in Toronto, bei einem Treffen in New York. Selbstverständlich war Markus auch auf der Hochzeit von Meghan und Harry unter den Gästen.

"Markus ist nicht nur Meghans bester Freund, sie selbst betitelte ihn als den zweitwichtigsten Mann in ihrem Leben", so ein Freund der Herzogin. "Ohne ihn kann sie sich ihr Dasein gar nicht mehr vorstellen."

Und vielleicht war Markus sogar auch der Grund, warum Meghan mit der Königsfamilie brach. Wollte sie nicht mehr in Großbritannien, sondern lieber in der Nähe von Markus leben, in den USA? Gut möglich.

Man fragt sich nur: Wie wird Harry sich das alles noch mit ansehen? Wie lange wird er ertragen, dass seine Frau innige Beziehungen zu anderen Männern pflegt? Denn Markus ist ja bei Weitem nicht der einzige Mann in Meghans Dunstkreis! Auch an seinem Polokumpel Ignacio Figueras (45) ist Meghan interessiert, küsste ihn sogar schamlos vor Harrys Augen.

Dass eine Ehe zu dritt nie gut ausgeht, kennt Harry dabei aus der eigenen Familie: Sein Vater Prinz Charles (73) war mit Diana († 36) verheiratet, hielt aber gleichzeitig an seiner Beziehung zu seiner Jugendliebe Camilla (75) fest. Am Ende siegte die Geliebte. Hoffen wir für ihn, dass Harry mit Meghan nicht das gleiche Schicksal ereilt!