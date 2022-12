Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie sprechen offen über die Fehlgeburt

"Ich war schwanger und konnte nicht schlafen. In unserem neuen Zuhause hatte ich dann eine Fehlgeburt", erinnert sich die ehemalige "Suits"-Schauspielerin. Ihr Mann gibt vor allem der Presse Schuld an der Tragödie. Die Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte wenige Tage zuvor einen Brief, dem Meghan an ihren Vater Thomas geschrieben hat, woraufhin sie vor Gericht zog. "Ich glaube, an der Fehlgeburt ist die "Daily Mail" Schuld. Ich habe alles mitangesehen", klagt Harry. "Wenn man den ganzen Stress und den Schlafmangel bedenkt und in welcher Woche sie schwanger war, wage ich zu behaupten, dass die Fehlgeburt durch das ausgelöst wurde, was sie ihr antaten."