Stefan Mross: Offiziell bestätigt! Er heiratet Janine Kunze

Sender SAT.1 hat gerade in einer Pressemitteilung verkündet, dass Stefan Schauspielerin Janine Kunze das Ja-Wort gibt. Allerdings rein beruflich. In der Sendung "Die Comedy Märchenstunde" spielt der Schlagersänger den Schneider-Sohn Franz, der die Wirtin Cordula alias Janine anhimmelt. Auch wenn sie am Anfang gar kein Interesse hat, kommt es doch zu einem Happy End mit Märchenhochzeit...